Nella 27ª giornata del girone F della serie D di calcio, vittorie per Vigor Senigallia, Fano e Sambenedettese. Pari nel derby tra Porto D’Ascoli e Montegiorgio, mentre il Tolentino cade in casa contro il Chieti.

Arriva una vittoria per l’Alma Juventus Fano, che tra le mura di casa batte 2-1 la Matese con una doppietta di Bonacchi. Idem per la Sambenedettese, che passa nettamente per 3-0 sul campo del Roma City.

La Vigor Senigallia piazza il colpo in trasferta battendo la Vastese 2-1 grazie a Pesaresi e Bucari, mentre finisce senza reti il derby Porto D’Ascoli – Montegiorgio.

L’unica marchigiana ad uscire sconfitta dal weekend di serie D è il Tolentino, che tra le mura di casa viene battuto dal Chieti 1922. Decisivo il gol di Mercuri, fatale ai locali.