Senza revisione né patente, esibisce permessi internazionali falsi: una denuncia a Trecastelli

TRECASTELLI – E’ un cittadino nigeriano residente a Trecastelli l’uomo denunciato per documenti falsi dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”. Il controllo si è tenuto a febbraio scorso, durante un servizio effettuato con l’ausilio della strumentazione “Targa System”, che segnala la mancanza di copertura assicurativa e revisione dei veicoli. In particolare la vettura condotta dall’uomo era stata fermata poiché segnalata mancante di revisione, ma in realtà c’era anche altro che non andava.

Visto che il conducente era sprovvisto di patente nazionale valida al seguito (ma dichiarava di averla presso la sua residenza), ha presentato una patente internazionale su cui sono emersi dubbi circa la regolarità e la genuinità. Portato poi al comando di Trecastelli, si è scoperto che il documento è risultato falso e quindi sequestrato dagli operatori.

L’uomo è stato quindi invitato nei giorni seguenti a presentare la patente di guida nigeriana, ma ha esibito invece un altro permesso internazionale di guida, anch’esso un falso e quindi sottoposto a sequestro. Da ulteriori verifiche documentali, è emerso anche un problema circa la residenza dichiarata al PRA in occasione del passaggio di proprietà del veicolo e riportata quindi nel documento unico di circolazione, in cui figurava il Comune di Senigallia.

Nasce da qui una serie di provvedimenti a suo carico: oltre a essere sanzionato per la mancanza di patente al seguito, per la mancanza della revisione e per la guida senza patente valida, l’uomo è stato denunciato per falsità materiale per i documenti di guida, falsità ideologica del privato in atti pubblici per l’autocertificazione non rispondente al vero e falsità ideologica in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale indotto in errore per il documento unico di circolazione rilasciato con falsa residenza. Infine, a seguito della sanzione per guida senza patente valida, l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.