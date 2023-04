Senza assicurazioni o revisioni scadute: raffica di sanzioni a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Sono diverse le persone finite nei guai a Montemarciano grazie ai controlli della Polizia Locale che ha sanzionato vari automobilisti. I casi più eclatanti sono quelli di un ultra 70enne che guidava con patente e revisione scaduta, senza carta di circolazione e senza assicurazione, e quello di un 20enne al volante di una Maserati su cui pendeva un provvedimento di sospensione della circolazione.

Il caso dell’anziano risale ad alcuni giorni fa. L’automobilista, un ultra 70enne italiano residente in paese, è stato sorpreso alla guida di un veicolo con patente e revisione scaduta, senza carta di circolazione e senza copertura assicurativa, in quanto scaduta da alcuni mesi. L’uomo è stato fermato lungo la statale SS16 durante un normale posto di controllo da parte degli agenti del Corpo diretto dal comandante Pierluigi Fabbracci. Dagli accertamenti sono emerse varie violazioni al codice della strada che hanno dato origine a sanzioni per circa 1.300 euro, al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo.

E’ scattato invece il fermo amministrativo per 90 giorni per una Maserati 3000 controllata a Montemarciano. Il prestigioso veicolo non poteva infatti circolare poiché gravato da un provvedimento di sospensione della circolazione della Polizia Stradale di Forlì. Nei guai il giovane cittadino romeno – poco più che 20enne e residente a Mondolfo – sorpreso alla guida: per lui multa di 2.000 euro e ritiro della carta di circolazione.

Patente ritirata e inviata in Prefettura di Ancona dopo gli accertamenti nei confronti di un cittadino kosovaro 50enne alla guida di un’auto con targa italiana ma con patente straniera. L’uomo, da oltre un anno in Italia, avrebbe dovuto convertire la licenza di guida emessa in Kosovo con una patente italiana: è scattata anche una multa.

Altre sanzioni sono state comminate dagli agenti della Polizia Locale di Montemarciano nei confronti di automobilisti che circolavano con il veicolo senza la revisione periodica (ogni 2 anni), mentre a quanti erano senza assicurazione – ben 17 casi dal 1 gennaio 2023 ad oggi – è scattato il sequestro amministrativo del mezzo.