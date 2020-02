Senigalllia, ruba cosmetici al centro commerciale. Arrestata 41enne

Ad accorgersi dei movimenti sospetti della donna, che ha cercato di mischiarsi tra i clienti che facevano la spesa, una vigilantes in servizio. Per non essere scoperta ha rimosso i codici a barre e i dispositivi antitaccheggio

SENIGALLIA – Una 41enne campana, ma da tempo residente a Trecastelli, è stata arrestata per furto aggravato. L’episodio si è verificato sabato, primo febbraio, dai carabinieri dopo essere stata sorpresa a rubare all’Ipercoop del centro commerciale “Il Maestrale”. Ad accorgersi dei movimenti sospetti della donna, che ha cercato di mischiarsi tra i clienti che facevano la spesa, una vigilantes in servizio al centro commerciale.

La 41enne ha rubato merce, tra cui alcuni cosmetici, per un valore di 35 euro. Per non essere scoperta ha rimosso i codici a barre e i dispositivi antitaccheggio, utilizzando una forbice e ha nascosto tutta la merce rubata all’interno della propria borsa, recandosi comunque alle casse per pagare altri prodotti che invece aveva tenuto ben visibili per non destare sospetti.

Prima di iniziare a mettere la merce sul rullo è stata fermata dalla vigilantes che ha chiamato i carabinieri. I militari hanno appurato che la donna fosse in possesso della refurtiva ed hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. La 41enne è stata arrestata e la merce restituita al proprietario.

La ladra è stata sottoposta ai domiciliari in attesa dell’udienza che si è tenuta questa mattina al tribunale di Ancona: l’arresto è stato convalidato e la 41enne rimessa in libertà.