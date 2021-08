La 18enne ha trionfato a Gdynia in Polonia nella competizione iridata under 21 classe ILCA 6 (Laser Radial) femminile

SENIGALLIA – «Lo volevamo e lo abbiamo preso». Queste poche parole affidate ai social racchiudono tutta la soddisfazione della giovanissima velista di Senigallia Giorgia Della Valle che, nella giornata del 27 agosto, ha trionfato a Gdynia in Polonia nella competizione iridata under 21 classe ILCA 6 (Laser Radial) femminile.

La 18enne milita nelle file del Circolo Velico di Torbole sul Garda (TN), compagine con la quale, sotto la guida del suo allenatore Fabrizio Lazzerini, è riuscita a sbaragliare la concorrenza ed arrivare sul gradino più alto del podio della competizione iridata.

Una vittoria fatta di talento, impegno e tanti sacrifici: la giovanissima velista ha iniziato la sua carriera quasi dieci anni fa. Nella gara che l’ha consacrata la giovane ha brillato in tutte le nove prove disputate in acqua.



Il trionfo azzurro è stato poi completato dal secondo posto, a soli 2 punti, di Chiara Benini Floriani (FV Riva). Terzo posto, invece, per la cipriota Marilena Makri. Dalla classifica maschile con il singolo olimpico ILCA 7 è arrivato un altro splendido secondo posto iridato Under 21 per Matteo Paulon.