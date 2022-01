Senigalliese ritrovato senza vita al parco del Brugnetto, indagini in corso

L'uomo, di 60 anni circa, era scomparso da casa da alcune ore e i familiari hanno dato l'allarme non vedendolo rientrare nel tardo pomeriggio. Le ricerche sono andate avanti fino alla macabra scoperta

SENIGALLIA – Un uomo è stato ritrovato senza vita al parco del Brugnetto, frazione di Senigallia al confine con Trecastelli. La macabra scoperta è stata fatta nella serata di lunedì 24 gennaio, dopo che erano scattate le ricerche, da parte dei poliziotti supportata dai carabinieri e dai conoscenti, per un 62enne di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio.

L’uomo, residente a Senigallia, è stato ritrovato impiccato a un albero da alcune persone che, impegnate nelle ricerche, sapevano che ogni tanto frequentava quell’area con il cane.

All’arrivo dei soccorsi non c’era però più nulla da fare: il senigalliese era già deceduto. Nonostante la tesi più probabile, stando alle prime informazioni, sia quella del suicidio, la salma non è stata ancora restituita ai familiari, scossi dall’accaduto apparentemente senza alcun motivo dietro.

La Polizia che sta seguendo gli sviluppi della vicenda non ha rilasciato ancora informazioni ma è in corso proprio in queste ore all’obitorio dell’ospedale di Senigallia l’ispezione cadaverica da parte del medico legale.