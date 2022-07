Senigalliese abbindolata versa 10mila euro sul conto del truffatore

Una donna è stata convinta da un giovane campano a effettuare un versamento e solo in seguito ha segnalato il fatto ai carabinieri che hanno denunciato l'autore dell'imbroglio

SENIGALLIA – Con una serie di raggiri è riuscito a intortare la vittima, disposta poi a fare un versamento sul conto corrente del truffatore. Questa è la dinamica dell’ultima truffa scoperta dai carabinieri che hanno denunciato un giovane campano. Vittima una 55enne della zona senigalliese.

Tutto è cominciato con una telefonata alla donna: l’autore dell’imbroglio le ha fatto credere di essere stata il bersaglio di un tentativo di truffa on-line. Per risolvere la situazione, avrebbe dovuto bloccare l’operazione anomala che interessava il suo conto corrente postale partendo da un sms contenente un link.

Con vari pretesti il giovane è riuscito a indurre la donna, ormai caduta nella trappola, a emettere un bonifico di oltre 10mila euro indirizzato sul conto corrente del truffatore. Da qui la segnalazione ai militari della stazione di Senigallia che, dopo un’articolata attività di indagine, sono riusciti a risalire a un uomo di origini campane classe 2001. Per lui è scattata ieri, 14 luglio, la denuncia per truffa.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se in tali operazioni siano state coinvolte altre persone.