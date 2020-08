Senigallia, weekend tranquillo grazie ai numerosi controlli in centro e lungomare

SENIGALLIA – Weekend di ferragosto tranquillo sulla spiaggia di velluto grazie agli intensificati controlli delle forze dell’ordine. Una task force guidata dalla polizia del Commissariato di Senigallia assieme alle unità cinofile, alla polizia stradale e al reparto mobile ha permesso di pattugliare la città, sia il centro storico che il lungomare senza che si verificassero episodi gravi o situazioni di particolare criticità. Come in piazzale della Libertà, davanti la rotonda a mare, dove una lite stava per degenerare ma è stata prontamente sedata dagli agenti.

Oltre un centinaio le persone controllate e identificate nel corso della nottata di ferragosto a Senigallia, decine i veicoli ispezionati e, tra questi, anche le navette per il trasporto dei giovani in un noto locale della periferia. Come l’altra settimana, diversi grammi di sostanze stupefacenti sono stati rinvenuti a terra, abbandonati alla vista degli agenti e dei cani antidroga.

Altra nota positiva è l’opera di sensibilizzazione di alcuni gestori dei locali di Senigallia che hanno informato gli utenti sul rispetto delle norme anti covid e che sono dovuti intervenire per gli assembramenti che si stavano creando, in alcuni casi allontanando anche i potenziali clienti per mantenere le distanze di sicurezza. In altri casi ci sono volute le divise a “svegliare” le persone che non si erano nemmeno rese conto dell’assembramento creatosi.

In centro storico, sempre a Senigallia, oltre al diverbio acceso nei pressi di un ristorante per i tavoli che erano stati estesi fino a occupare gran parte della strada pubblica, poi rimossi, non si sono registrate criticità, anche se a causa dell’alcol, si sono verificati dei piccolio atti vandalici ai danni di alcune auto: i proprietari hanno rinvenuto gli specchietti rotti.