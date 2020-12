Senigallia, venduto anche lo storico capannone della Ciare

SENIGALLIA – Venduti per l’interessante cifra di quasi 300 mila euro il capannone e il terreno sede una volta della nota azienda Ciare di Senigallia. Un marchio storico, senigalliese, fondato nel 1947 e acquisito nel 2015 da una dotta di Reggio Emilia: da tempo era in difficoltà con tanto di agitazione sindacale dei lavoratori.



L’ex fabbrica di altoparlanti e sistemi audio di qualità aveva terminato la produzione tempo prima ma per i 25 dipendenti Ciare si era aperto un lungo momento di contrattazione per il reimpiego.



Immobile e terreno – su cui sorge anche la casa del custode e un giardino attrezzato – sono stati battuti all’asta la scorsa settimana per una cifra di circa 290 mila euro, inferiore al valore stimato di partenza pari a 385 mila euro.



Altra aggiudicazione – quella della Ciare – andata a buon fine per il territorio di Senigallia che, nei giorni scorsi, aveva visto finire all’asta e venire conteso a suon di rialzi anche lo stabilimento balneare Bora Bora con annesso ristorante. In quel caso però c’era stato un aumento rispetto alla base d’asta: alla fine si è arrivati a sborsare oltre 1,1 milioni di euro.