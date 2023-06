Senigallia: varata Malupa 5.0, la barca a vela per tutti

Festa al porto della Rovere durante la giornata nazionale dello sport per la messa in acqua dell'imbarcazione accessibile e sostenibile promossa dalla Fabbrica dei sogni di Marco Lorenzetti

SENIGALLIA – Varata, durante la giornata nazionale dello sport, Malupa 5.0, la barca a vela per tutti nata dal sogno divenuto realtà ieri, 4 giugno, di un’associazione che si occupa di inclusione nei confronti delle persone con disabilità. La fabbrica dei sogni, questo il nome di questa nuova associazione di promozione sociale nata negli anni del covid, ha ideato, progettato, trovato le risorse e le donazioni e varato la prima imbarcazione che consente a tutti di veleggiare.

Sembra scontato ma così non è. Per far sì che tutti possano andar per mare servono barche sicure e realmente accessibili: Malupa è spiaggiabile fino a 20 centimetri e ha un ingresso che consente anche alle persone in sedia a rotelle di avvicinarsi alla vela. Di fatto è tra i primi esemplari in Italia a garantire alle persone – siano esse normodotate che con disabilità fisica, psichica o sensoriale – il diritto di andar per mare in assoluta sicurezza.

Però il progetto Malupa non si è fermato qui, perché è anche sostenibile: lo scafo è stato realizzato dal cantiere nautico Adriatico di San Mauro Pascoli (in questo periodo in forte difficoltà per gli eventi alluvionali dello scorso 16 maggio) con un materiale derivato dalle bottiglie di plastica. Quindi il riutilizzo come concetto di fondo che permette l’inclusività.

Domenica 4 giugno, il varo al porto della Rovere con tanto di bottiglia sullo scafo, alla presenza della banda cittadina, delle autorità, dei campioni di vela d’altura e della Nazionale italiana di pallavolo sordi, delle associazioni che si occupano di disabilità, ma soprattutto di tanta Senigallia.

Tutto è filato liscio per questo progetto di volontariato che si spende per i più fragili. Il primo spunto è l’idea di Marco Lorenzetti, appassionato velista e presidente dell’associazione La fabbrica dei sogni, che ha coinvolto attorno alla barca a vela per tutti l’imprenditore del cantiere nautico Adriatico Luca Bracci ed il progettista e designer Paolo Giordano: dalla collaborazione di Marco, Luca e Paolo è nata poi Malupa. A bordo durante la veleggiata inaugurale c’erano il senigalliese Francesco Pizzuto, campione del mondo di vela d’altura, Danilo Malerba, campione del mondo di vela match race, ipovedente, Daniele Malavolta, presidente dell’associazione Liberi nel vento e Camilla Ferrari, velista con disabilità della Fabbrica dei sogni.

Dopo l’inaugurazione al porto, la festa alla rotonda a mare con il saluto delle istituzioni e il ringraziamento da parte di Lorenzetti dei vari partner di questo viaggio chiamato Malupa, in primis i club Rotary di Senigallia e Cagli-Catria-Nerone che hanno trovato le risorse finanziarie utili a realizzare il progetto da quasi 20 mila euro e il Comune di Senigallia. Di cui porta simbolo e nome, a testimonianza di una collaborazione fattiva e utile al benessere della collettività.