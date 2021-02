La Polizia è stata chiamata per bloccare un 42enne che si aggirava nell'area esterna di un supermercato in via Podesti mentre, armato, proferiva frasi senza senso. Nello zaino, 11 smartphone e un tablet: deferito anche per ricettazione

SENIGALLIA – Ubriaco, urla e brandisce un coltello nel parcheggio di un supermercato prima di essere trovato sul lungomare e disarmato dagli agenti del commissariato cittadino. Momenti di paura quelli vissuti ieri, mercoledì 17 febbraio, a Senigallia in via Podesti.

Un 42enne originario del nord Africa è stato bloccato dalla polizia dopo aver dato in escandescenze a causa dello stato di alterazione dovuto all’alcol.

I fatti si sono svolti intorno alle ore 17, quando l’uomo si è messo a urlare frasi senza senso all’interno del parcheggio di un supermercato, brandendo un coltello. Pur senza aver minacciato direttamente alcuno dei presenti, ha creato parecchia confusione prima di scappare verso il lungomare Alighieri.

Poco dopo è stato fermato dagli agenti che lo hanno disarmato, scoprendo inoltre nello zaino che portava con sé la bellezza di 11 smartphone di note marche tra cui iPhone, Samsung, Huawei, Microsoft, Oppo, anche piuttosto recenti e di valore, nonché di un tablet Alcatel.

Tutti gli oggetti elettronici, dei quali il 42enne non è riuscito a fornire una valida spiegazione sulla provenienza, sono stati sottoposti a sequestro, così come il coltello: per l’ubriaco, già pregiudicato per reati contro la persona, è scattata la denuncia per i reati di porto illegale di arma e ricettazione.