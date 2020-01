Senigallia, uomo investito vicino al Campus. Traffico in tilt

Il personale medico, dopo avere prestato i primi soccorsi ne ha predisposto il trasferimento all'ospedale di Torrette in eliambulanza. Sul posto gli agenti della polizia locale e un'ambulanza

SENIGALLIA – Traffico in tilt in via Giordano Bruno dove un uomo è stato investito all’altezza del McDonald’s. Sul posto gli agenti della polizia locale e un’ambulanza.

Il personale medico, dopo avere prestato i primi soccorsi ne ha predisposto il trasferimento all‘ospedale di Torrette in eliambulanza.

L’elicottero è atterrato nello spazio adiacente all’Istituto Corinaldesi. Lunghe code si sono formate nelle vie di accesso al centro commerciale ‘Il Molino’, ma anche su via d’Aquino.



La dinamica dell’incidente è in corso da parte degli agenti della polizia locale.



(Notizia in aggiornamento)