Senigallia, ultimi lavori nel primo tratto di viale Anita Garibaldi

SENIGALLIA – Fase conclusiva per i lavori di sistemazione del primo tratto di viale Anita Garibaldi compreso tra via Capanna e via Mercantini. Al via una serie di provvedimenti per modificare la viabilità in zona dato che si procederà all’asfaltatura finale.

A darne l’annuncio è l’amministrazione comunale di Senigallia che ha reso noto che lunedì 30 ottobre, domani, verrà realizzato il sottofondo stradale nel tratto compreso tra via Capanna e via Marche, ancora zona di cantiere; a partire dal 31 ottobre e fino al 4 novembre si svolgeranno i lavori di stesura del manto definitivo di asfalto nel tratto compreso tra via Marche e via Mercantini.

Questi lavori comportano che da martedì 31 ottobre fino a sabato 4 novembre verranno precluse la sosta e la circolazione stradale nel tratto interessato dai lavori, nonché nelle vie La Marca e Feltrini. Fino al 1 novembre sarà consentito il transito su via Marche per agevolare l’accesso alla scuola Leopardi.

Durante il ponte scolastico, a partire dal 2 novembre, verrà invece precluso il transito e la sosta anche su via Marche e su via Ancona (Si veda la planimetria descrittiva dei divieti, allegata all’Ordinanza n. 738 del 27.10.23 e visibile qui sotto).

Sarà solo al termine dei lavori che la porzione di pista ciclabile tra via Marche e via Mercantini verrà terminata e portata tutta allo stesso livello anche negli incroci. Seguiranno poi i lavori per la nuova segnaletica stradale, fanno sapere dall’amministrazione comunale, mentre la piantumazione delle nuove essenze arboree verrà effettuata nel mese di novembre che dovrebbe garantire la maggior probabilità di attecchimento delle piante.