Senigallia, ultimi interventi sulla strada tra Roncitelli e Cannella

SENIGALLIA – In questi giorni è stato realizzato il sottofondo sulla strada che collega le frazioni di Roncitelli e Cannella. Un passo importante verso la riapertura dell’arteria stradale danneggiata da ben due frane e per cui si è iniziato il primo dei due interventi di sistemazione.

Proseguono dunque i lavori per ricucire il sistema viario delle due località senigalliesi dopo che per anni sono state condizionate dalla frana. L’intervento, iniziato ad agosto scorso per un importo complessivo di 330 mila euro oltre IVA, sono finora consistiti nella realizzazione di una palificata a sostegno della strada nonché nella sostituzione della linea del metano, nel rifacimento della fognatura e delle condotte idriche. Ora il passo del posizionamento del sottofondo stradale.

Per quanto riguarda gli ultimi step, il programma prevede di realizzare la posa in opera del guard rail e la realizzazione del manto di finitura, il tappetino stradale. Dunque ancora un paio di settimane – meteo permettendo – di lavori e di conseguente chiusura di una corsia della strada. Proprio per motivi di sicurezza, infatti, è stato disposto il senso unico alternato fino alla conclusione dei lavori.