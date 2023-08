Senigallia, ubriaco e sotto effetto di droga minaccia con un coltello gli agenti: necessario il taser per neutralizzarlo

L’uomo è risultato positivo ad alcol, cocaina ed oppiacei: denunciato in stato di libertà per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per porto abusivo di armi

SENIGALLIA – E’ stato necessario l’utilizzo del taser per neutralizzare un esagitato che, nella notte a cavallo tra il 19 ed il 20 agosto, dopo aver infastidito avventori e gestori di un locale, si è scagliato contro gli agenti di Polizia brandendo un coltello. È successo in un locale sito sul Lungomare Da Vinci. L’uomo, palesamene ubriaco, intorno alle 4 è stato sorpreso dagli agenti mentre infastidiva alcuni clienti dell’esercizio, e chiedeva insistentemente al barista di somministragli altre bevande alcoliche.

Alla richiesta degli operatori di mostrare i documenti d’identità l’uomo ha iniziato a minacciarli e ad avvicinarsi pericolosamente. A quel punto gli agenti gli hanno mostrato la pistola a impulsi elettrica taser, avvisandolo che in caso di eventuale aggressione da parte sua sarebbe stato necessario utilizzarla.

In quel preciso istante l’uomo ha estratto un coltello e nonostante gli fosse stato intimato di gettarlo a terra ha iniziato ad avanzare verso il poliziotto, che ha sparato la prima scarica. L’uomo neanche a quel punto si è arreso: si è voltato verso il secondo poliziotto, sempre brandendo l’arma; a quel punto si è resa necessaria una seconda scossa per immobilizzarlo.



Come da procedura, sul posto è intervenuto il 118 che ha accompagnato il soggetto per gli accertamenti in ospedale, da cui è stato dimesso poche ore dopo. L’uomo è risultato positivo ad alcol, cocaina ed oppiacei. E’ stato quindi denunciato in stato di libertà per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.