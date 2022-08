Trovata traccia del batterio in una doccia: a scopo cautelativo il sindaco ha emesso un'ordinanza per richiedere un intervento di bonifica dell'impianto idrico

SENIGALLIA – Turista ricoverata al nosocomio locale per una polmonite causata dalla legionella. Un’infezione che ha innescato la macchina dei controlli da parte dell’Asur sia sulla struttura ricettiva dove la donna alloggiava, un hotel sul lungomare Italia di Marzocca (dove è risultato tutto in regola), che nello stabilimento balneare.



Dal report consegnato al comune, dei 24 punti campionati solo uno di questi, localizzato nei pressi della doccia, è stata riscontrata la presenza di Legionella. A scopo cautelativo il sindaco ha emesso un’ordinanza per richiedere un intervento di bonifica dell’impianto idrico, con disinfezione ed imposto la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nel punto attenzionato.