Senigallia, turismo senza strategia. Pagani: «Si vive alla giornata»

SENIGALLIA – Turismo finalmente al centro del dibattito cittadino grazie a Stefania Pagani, capogruppo di Vola Senigallia. Gli eventi e le iniziative sono sotto tono? C’è una strategia su come traghettare avanti la spiaggia di velluto nei prossimi anni? Esiste una visione complessiva per far distinguere Senigallia dalle altre località turistiche italiane?

Sono alcune domande che si pone la consigliera comunale, sottolineando come i festeggiamenti per i 92 anni della rotonda a mare, simbolo storico e turistico della città, siano sembrati a lei e a tante altre persone «abbastanza sotto tono. E penso sia legittimo chiedersi il perché un momento di festa così sentito, che è stato per anni anche un evento di promozione della nostra città (attraverso una sua unicità), non debba più godere di una attenzione particolare da parte di chi è al governo di Senigallia».

Secondo Pagani è ora scossa di discutere seriamente del «reale profilo di immagine turistica della nostra città» che è stato scelto in questi ultimi cinque anni dall’amministrazione Olivetti e dall’assessora al turismo Simona Romagnoli. «L’amministrazione comunale spende elevate somme per le iniziative più diverse, di cui spesso si fa fatica a intuire la logica» critica la consigliera. «Solo per fare un paio di esempi basti pensare ai circa 100 mila euro per il festival del fado, svoltosi dal 2021 al 2024 e poi all’improvviso scomparso, oppure ai 122 mila euro per il “Bobo Vieri padel” di quest’anno. Al contrario alcune iniziative culturali, come il festival del giallo, che ospita scrittori di spessore e negli anni è andato sempre più affermandosi richiamando pubblico e conquistando anche le pagine della stampa nazionale, ricevono ogni anno sempre meno fondi, e continuano ad essere a rischio di taglio».

L’accusa di Pagani alla giunta Olivetti è quella di aver trascinato la città «in quell’indistinto mondo di centro balneare che puoi trovare qui ma anche su tantissime cittadine affacciate sia sull’Adriatico che sul Tirreno. Si fanno magari ancora numeri importanti a livello di presenze turistiche, ma non si guarda al futuro, non si esprime una programmazione supportata da una visione. Insomma, si vive alla giornata, facendo quello che va più di moda».

E invece in passato si era investito in comunicazione, per far emergere Senigallia, e non solo la sua spiaggia, come una meta turistica degna di essere visitata anche per i suoi numerosi, e in molti casi unici, eventi. «Le amministrazioni comunali di allora – conclude Stefania Pagani di Vola Senigallia – investirono su Pane nostrum, sul Summer jamboree, sulla Notte della rotonda, sul Caterraduno e su Xmasters. Oggi invece, quale immagine identitaria e turistica, vogliamo veicolare ai nostri potenziali turisti?».