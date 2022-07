Senigallia, trovato in possesso di una bici rubata: denunciato 19enne

SENIGALLIA – Denunciato dai carabinieri perché in possesso di una bici rubata. A finire nei guai un 19enne senigalliese che, nel pomeriggio del 25 luglio, è stato pizzicato mentre se ne andava a spasso con una bicicletta dal valore di 500 euro che era stata sottratta nella mattinata dello stesso giorno al legittimo proprietario. Il derubato, visto il valore del mezzo, aveva presentato regolare denuncia.



I militari hanno subito avviato le ricerche e ben presto hanno anche individuando il responsabile. La bici è stata subito restituita al legittimo proprietario. Negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli proprio per scongiurare tale fenomeno che purtroppo ogni estate si ripresenta. Spesso dietro ai furti ci sono adolescenti che si appropriano dei mezzi altrui momentaneamente e poi li abbandonano in giro per la città. Una piaga che crea non pochi disagi: centinaia gli episodi ogni anno.