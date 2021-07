Senigallia, torna il festival epicureo e tocca anche Corinaldo e Recanati

PER il 18 mattina // SENIGALLIA – Torna dal 20 al 24 luglio a Senigallia il Festival Epicureo, organizzato dall’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e dei comuni di Senigallia, Recanati e Corinaldo. Per la sua terza edizione sarà dedicato a “L’Infinito: il piacere di Epicuro”. Novità di questa edizione, per la prima volta si festival si apre al territorio regionale toccando anche i comuni di Recanati e Corinaldo.

«Giunto alla sua terza edizione – ha ricordato il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti – il Festival Epicureo è una manifestazione che si sta sempre più affermando nella nostra città: la sua capacità di parlare di filosofia, e di farlo con la presenza e la partecipazione di studiosi e docenti di indubbio spessore, sta rendendo questo appuntamento una delle novità più interessanti della proposta culturale della nostra città»

Il programma

Parlando di Infinito non si poteva che partire da Giacomo Leopardi e dalla sua Recanati. Martedì 20 luglio dalle ore 18:00 alle 20:00 presso il giardino del Liceo Leopardi di Recanati si terrà il primo appuntamento. Silvano Tagliagambe, recentemente insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, affronterà il tema “Il fiume in piena e gli argini: affettività, razionalità e coscienza in Epicuro e Leopardi”. Marged Trumper, studiosa, docente e cantante di musica indiana classica della tradizione hindostana (Nord dell’India) eseguirà un breve repertorio di canto indiano classico del genere thumri. Concluderà il pomeriggio un dialogo tra Epicuro e Leopardi scritto da Francesca Diano e messo in scena dalla Compagnia teatrale “Il Nuovo Melograno”.

Mercoledì 21 luglio si torna a Senigallia, presso i giardini della Scuola Pascoli. Dalle 18:00 alle 20:00 si parlerà di Editoria Epicurea negli ultimi 1.900 anni. Inizierà il papirologo Gianluca Del Mastro che nel suo “Lavorare per gli epicurei” ci racconterà le storie degli scribi che scrissero i papiri di Ercolano. Poi Marcello Baraghini, l’editore dei celebri libri “millelire” ci parlerà de “Le infinite copie della Lettera sulla Felicità dei millelire”. A concludere Stefano Bertolini ci parlerà di “Ecologia della Felicità” libro edito da ABOCA. Dalle 21:30 alle 23:00 torna a Senigallia il professor Roberto Radice, dopo il suo memorabile intervento nel Festival del 2019. Ci parlerà di un filosofo senigalliese che tanto si interessò ad Epicuro: Rodolfo Mondolfo. “Rodolfo Mondolfo e l’infinito dei Greci e di Epicuro” il suo intervento.

Giovedì 22 luglio, sempre a Senigallia ai giardini della Scuola Pascoli dalle 18:00 alle 20:00 ci sarà il momento della Musica e della filosofia. Sandro Borzoni e Paolo Molinelli (di BeatlesSenigallia) viaggeranno “Dal Giardino di Atene ad Abbey Road”. In collaborazione con la Fidapa BPW Italy di Senigallia, Federica Rossi analizzerà “Influenze epicuree sulla musica di Fabrizio de’ Andrè”. Concluderanno Giacomo Campanile e Andrea Celidoni con un concerto di cover dei Beatles e di Fabrizio de’ Andrè. Dalle ore 21:30 alle ore 23:00 la scuola di danza Nirvana presenta “Allenati alla Felicità”. A seguire Francesco Verde con il tema centrale di tutto il Festival: “L’infinito nella fisica di Epicuro”.

Venerdì 23 luglio si comincia a Corinaldo, presso il polo scolastico dove dalle ore 11:00 alle ore 12:00 ci sarà l’inaugurazione dell’opera murales realizzata dagli artisti Geos, Panic e Tolp. Nel pomeriggio si torna a Senigallia, ai giardini della Scuola Pascoli. Dalle 18:00 alle 20:00 Adriano Calvi (Esa – Ente Spaziale Europeo) mostrerà come “Osservare l’infinito. Viaggio negli spazi cosmici tra Dei e componenti oscure dell’Universo” nel senso letterale del termine. Gianluca Esposto ci guiderà nel mondo della celluloide: “Like in the movies, Epicuro al cinema” e Christos Yapijakis ci presentrà “Il giardino di Atene”. Dalle ore 21:30 alle ore 23:00 gli artisti Lorenzo Cicconi Massi, Davide Baldoni, Geos, Panic e Tolp parleranno delle opere d’arte realizzate per questo festival. A seguire toccherà al professor Massimiliano Biscuso con “Influenze Epicuree nell’Infinito di Leopardi”.

Sabato 24 luglio il finale è ai giardini della Scuola Pascoli, ancora a Senigallia. Dalle 18:00 alle 20:00 inizierà Franco Campegiani che presenterà “L’Epicuro di Muzio Terribili”. Angela Lombardo presenterà le poesie del poeta epicureo Orazio recitate da Catia Urbinelli del Melograno. Infine da Colonia Jürgen Hammerstaedt parlerà de “Le infinite possibilità del futuro. L’Epicureo Diogeniano contro il concetto stoico del fato e gli oracoli”. Dalle 21:30 alle 23:00 verrà consegnato il Premio NetoIP di 1.500 euro al per la miglior tesi su Epicuro vinta quest’anno proprio da una ragazza greca, Eleni Avdoulou, che ha presentato una tesi in tedesco sui papiri di Ercolano, custoditi a Napoli. E l’ultimo intervento del Festival verrà affidato a Emidio Spinelli con “Il piacere nella morale di Epicuro”

Tutti gli eventi del festival sono gratuiti, ma per partecipare è necessario prenotare inviando il proprio nome ed il proprio numero di telefono alla mail infinito@epicuro.org. In caso di pioggia gli appuntamenti ai Giardini della Scuola Pascoli si terranno presso il teatro La Fenice.