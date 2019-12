Si sdraia sui binari, rallentamenti e ritardi dei treni tra Senigallia e Montemarciano

Protagonista della vicenda un giovane 34enne, ospite del centro di accoglienza Caritas di Senigallia. L'uomo è noto alle forze dell'ordine per episodi simili causati dai suoi problemi di salute

SENIGALLIA- Nel primo pomeriggio di oggi un 34enne, ospite del centro di accoglienza Caritas di piazzale della Vittoria a Senigallia, si è disteso sui binari all’altezza della stazione ferroviaria di viale Bonopera a Senigallia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma alla vista dei militari, è scappato.

Una gazzella lo ha rintracciato subito dopo, mentre si dirigeva verso l’ospedale di Senigallia. È stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasferito nel reparto di Psichiatria. Il giovane è già noto alle forze dell’ordine proprio per episodi simili causati dai suoi problemi di salute.

“Il traffico è rallentato per la presenza di persone non autorizzate lungo la linea tra Senigallia e Montemarciano – I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 25 minuti” – l’avviso pubblicato sul sito delle ferrovie -.

Una settimana fa un giovane era stato rintracciato dai carabinieri dopo essersi seduto sui binari mentre gli amici lo riprendevano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA