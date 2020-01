Senigallia, tentano di rapinare due ragazzi. Arrestati tre 20enni

SENIGALLIA – Sono tre le persone arrestate dai Carabinieri della Stazione di Montemarciano per concorso in tentata rapina ai danni di due giovani senigalliesi.

I fatti risalgono a sabato notte, 25 gennaio, in pieno centro storico, a Senigallia, dove tre 20enni di Milano si sono resi protagonisti di una tentata rapina e del danneggiamento di uno scooter parcheggiato poco distante.

Dopo aver chiesto a due passanti una sigaretta e qualche moneta, i tre hanno preteso che venissero consegnati loro altri soldi e quando i due si stavano per allontanare sono stati raggiunti a suon di pugni.

I milanesi, visibilmente ubriachi per aver passato la serata in alcuni locali del centro, si sono poi dati alla fuga ma son stati fermati dai carabinieri allertati dalle due vittime che ne avranno per sette giorni di prognosi.

Oltre all’arresto con l’accusa di tentata rapina in concorso, i militari hanno denunciato i tre anche per il danneggiamento di uno scooter parcheggiato nei pressi della tentata rapina, visti da alcuni testimoni. Sono invece ancora in corso gli accertamenti per verificare se i tre milanesi ubriachi siano responsabili del danneggiamento di altri mezzi nonché di alcuni locali pubblici. Un tranquillo sabato notte di eccessi.