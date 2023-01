Senigallia, tampona un’auto e si scopre che guidava ubriaco

SENIGALLIA – Tampona un’auto e si scopre che era decisamente ubriaco alla guida. E’ stato un incidente senza feriti, avvenuto lungo la strada Corinaldese, all’altezza di Borgo Catena, a rivelare l’ennesimo abuso di alcol prima di mettersi al volante.

Protagonista un 50enne di Senigallia che, alla guida di una Renault Clio, ha tamponato una Fiat 500 nella tarda serata di domenica 15 gennaio: a bordo vi era una coppia di Castelplanio. I coinvolti non hanno riportato ferite, ma il conducente della Clio, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, è stato accompagnato al comando della Polizia Locale.

Qui è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito dalla legge. La patente è stata immediatamente ritirata per il provvedimento di sospensione e a carico del senigalliese è stata inoltrata una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica.

In questo periodo le pattuglie della Polizia Locale stanno effettuando numerosi controlli sui conducenti dei veicoli per la verifica del tasso alcolemico nel sangue. Il potenziamento di questa attività di controllo rientra nell’ambito del progetto No alcol, no crash, no drugs, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle politiche antidroga ed è volto a ridurre l’incidentalità alcol droga correlata. Il progetto, che vede coinvolte le Polizie Locali di Senigallia, Ancona e Falconara, prevede anche numerose attività di prevenzione e di informazione sui rischi connessi all’abuso di alcol e all’uso di droghe alla guida.