SENIGALLIA – La spiaggia di velluto si prepara a fare un pieno di Rock and Roll, Rockabilly e Swing. Sabato 31 luglio

i riflettori del Summer Jamboree, Festival in corso a Senigallia fino all’8 agosto, si accendono su due travolgenti band: i Blind Rats ITA e a seguire Cherry Casino and The Gamblers DE in esclusiva nazionale. Posti a sedere limitati. (Prenotazione obbligatoria. Info summerjamboree.com)



A inaugurare il main stage di Piazza Garibaldi saranno due band esperte nel coinvolgere e entusiasmare il pubblico: alle 21.30 i Blind Rats ITA e a seguire, alle 23.15, Cherry Casino and The Gamblers DE in esclusiva nazionale, una doppietta emozionante. Tra un concerto e l’altro, dalle 20, a tenere in caldo la piazza ci sarà il Record Hop dei djs Mickey Melodies, Jay Cee e Big 10 Inch.



Per tutti i concerti di questa particolare edizione 2021, i posti a sedere sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

I concerti del Summer Jamboree XXI, per i quali è necessaria la prenotazione, si svolgeranno in un’area dedicata di Piazza Garibaldi, con capienza massima di 770 posti. La prenotazione dei biglietti per i concerti è Sold Out.



The Blind Rats

Per chi ha riservato il proprio posto a sedere nell’area concerti di Piazza Garibaldi: se il biglietto non dovesse essere utilizzato entro l’orario di inizio del concerto verrà annullato e i biglietti annullati saranno distribuiti al pubblico presente agli ingressi che non è riuscito a prenotare il posto a sedere online. Gli accessi alla manifestazione saranno comunque liberi, ma con numero massimo di persone che potranno essere ospitate contemporaneamente, nel rispetto delle linee guida covid-19.



A fare gli onori casa durante i live del Summer Jamboree, ci sarà la madrina Alice Balossi, foodblogger, pin-up e appassionata di cultura vintage, con la amichevole partecipazione dell’esperto Dario Salvatori.