Senigallia, il Summer Jamboree rinnova la collaborazione con la Lega del filo d’oro

SENIGALLIA – Da sabato 30 luglio al 7 agosto torna a Senigallia il Summer Jamboree, il Festival internazionale di musica e cultura dell’America anni Quaranta e Cinquanta che, per il decimo anno, ha riconfermato la Lega del filo d’oro di Osimo come proprio partner etico. La kermesse più rock and roll d’Italia rappresenta per la Fondazione un’occasione molto importante per sensibilizzare sulla sordocecità e in quella cornice d’eccezione l’ente sarà presente all’interno dello spazio espositivo di piazza Manni, dove i partecipanti della manifestazione potranno sperimentare in prima persona la sfida quotidiana di chi vive nel buio e nel silenzio grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale e dove sarà presente un corner dedicato ai bambini.

Per permettere ai partecipanti del festival di immergersi nella giornata tipo di una persona sordocieca, la Lega del filo d’oro propone, attraverso l’utilizzo di un visore vr, un’esperienza interattiva nella realtà virtuale dal titolo “Vedere e sentire la sfida quotidiana”. Quattro gli episodi e gli ambienti studiati e realizzati per simulare la condizione vissuta giornalmente da chi non vede e non sente: muoversi dentro la propria casa, passeggiare in città con il traffico, andare a prendere un caffè in un bar, provare un’attività sportiva in palestra. Azioni che per la maggior parte di noi possono sembrare banali, ma che rappresentano una sfida quotidiana per chi vive immerso nel buio e nel silenzio. Si tratta di un approccio innovativo che intende coniugare l’attività di sensibilizzazione all’esperienza diretta, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. A ciascuno sarà infatti fornito un visore in cartone con degli auricolari usa e getta per consentire di fruire il video direttamente dal proprio cellulare.

«Siamo felici di essere stati riconfermati come partner etico del Summer jamboree perché questa importante collaborazione, che si è consolidata nel tempo, ci permette di sensibilizzare e far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone la nostra realtà e le sfide che quotidianamente devono affrontare le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali – dichiara il presidente Rossano Bartoli -. Ci tengo pertanto a ringraziare gli organizzatori Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, il Comune di Senigallia, tutti gli sponsor e i numerosi partecipanti al Festival». «La nostra collaborazione con il Filo d’oro continua ormai da oltre dieci edizioni e siamo orgogliosi di averla come partner etico – affermano Di Liberto e Piccini -. Non solo perché è una realtà marchigiana conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto perché ci permette di sensibilizzare il pubblico su un argomento che ci sta a cuore».