SENIGALLIA – L’edizione 2025 di 105XMasters è pronta ad infiammare la spiaggia di velluto dal 12 al 20 luglio. Nove giorni di puro divertimento, sport e musica e oltre 30 discipline sportive attendono partecipanti e spettatori sul lungomare Mameli, confermando l’evento come uno degli appuntamenti estivi più attesi sulla costa adriatica. Village di XM sarà il cuore pulsante della manifestazione. Sabato 12 luglio un opening party darà il via a nove serate indimenticabili.

«Siamo pronti per la 14esima edizione di 105XMasters – affermano gli organizzatori – il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica, combinando la passione per lo sport con il puro divertimento, in una cornice spettacolare come quella di Senigallia. Invitiamo tutti a seguirci per scoprire le numerose sorprese che abbiamo in serbo».

Il motto

Il motto di quest’anno è un invito irresistibile: “Welcome to jungle beach”. Un invito a entrare in un mondo dove l’energia selvaggia dello sport incontra il ritmo travolgente della musica, il tutto immerso in un’atmosfera naturale, libera e vibrante come una giungla tropicale sulla spiaggia. Per vivere un’esperienza intensa, fuori dagli schemi.



L’evento si preannuncia come un concentrato di energia, con un programma fitto di attività che spaziano dal kite surf al kickboxing, dal crosstraining, all’arrampicata, al pilates e yoga, passando per l’MMA (arti marziali miste) e molte altre discipline. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutti i livelli di preparazione, con un occhio di riguardo anche per i più piccoli, ai quali sarà dedicato un palinsesto di attività e intrattenimento.

Come da tradizione, l’inaugurazione sportiva sarà affidata all’Albarun il 12 luglio: una corsa non competitiva aperta a tutti, ideale per godersi la bellezza della spiaggia e della città di Senigallia alle prime luci dell’alba. La giornata proseguirà poi con innumerevoli opportunità per mettersi alla prova, tra cui Ocr-x (uno speciale telaio per il fitness che si adatta a molteplici discipline), Sup e una vasta gamma di corsi fitness.



Ma 105XMasters è anche sinonimo di grande spettacolo sportivo. Gli appassionati potranno assistere a competizioni di alto livello, come la decima edizione dell’attesissima XM Cross Challenge e il combattuto Trofeo Italiano di Beach Rugby, oltre a numerose altre gare che animeranno la spiaggia.



A scandire il ritmo di queste giornate cariche di adrenalina ci penserà Radio 105, radio ufficiale dell’evento, che intratterrà il pubblico con i suoi speaker, dirette radiofoniche, ospiti d’eccezione e una colonna sonora che non lascerà spazio alla noia.

Il Village di XM sarà il cuore pulsante della manifestazione, dove la musica e il divertimento continueranno senza sosta. E quando il sole tramonta, la festa continua. Già da sabato 12 luglio, un opening party darà il via a nove serate indimenticabili, trasformando la spiaggia di Senigallia in un grande palcoscenico a cielo aperto.