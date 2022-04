Senigallia, sistemi digitali contro gli automobilisti che passano con il semaforo rosso

A breve saranno installati e attivati: funzioneranno giorno e notte per sanzionare chi viola il codice della strada in due incroci pericolosi per visibilità e traffico. Ecco quali

SENIGALLIA – Contrasto all’incidentalità, lotta ai furbetti del semaforo giallo, impegno per la sicurezza stradale. Può assumere vari nomi ma questa è la direzione in cui procede l’amministrazione comunale con l’ultima iniziativa: quella di acquistare e installare dei sistemi digitali di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il semaforo rosso in due importanti incroci cittadini.

Il primo è già stato montato all’intersezione tra viale IV Novembre e via Mercantini, zona piano regolatore, ma non è ancora attivo. Fra pochi giorni ne verrà installato un altro all’incrocio tra via Sanzio, via Cilea e via Zanella, zona Vivere Verde. Si tratta di due incroci particolarmente pericolosi sia per la scarsa visibilità sia per la mole di traffico. Presto saranno funzionanti e rimarranno attivi giorno e notte.

I dispositivi permetteranno di sanzionare gli automobilisti che transiteranno quando sarà già scattata la luce rossa al semaforo. Questo comportamento è causa di incidenti, talvolta anche gravi, ed è punito dall’art.146 del Codice della Strada con una sanzione di 167 euro (meno 30% se pagata entro 5 giorni dalla notificazione) e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. In caso di ripetizione della sanzione in due anni, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a tre mesi.

Questo strumento di rilevazione non richiede la presenza di organi di polizia. Il sistema fornisce, infatti, la sequenza della presunta infrazione dell’attraversamento dell’intersezione. Sarà poi il personale della Polizia Locale a visionare le registrazioni, ad accertare le infrazioni e ad elevare i verbali di violazione. Gli automobilisti saranno informati del rilevamento elettronico delle infrazioni con un cartello che sarà montato 100 metri prima del semaforo.