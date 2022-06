Senigallia: simula un incidente per farsi pagare i danni del telefono, denunciato

SENIGALLIA – Simula un incidente con la bicicletta e la rottura del cellulare per farsi pagare la riparazione ma viene denunciato dai carabinieri. Tutto è successo alla fine di maggio in una via della zona piano regolatore, dove un 40enne si è reso protagonista di una truffa.

L’uomo, secondo quanto appurato dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Senigallia, ha 40 anni. A bordo della sua bicicletta ha simulato un incidente con un veicolo in transito in una delle vie del centrale quartiere senigalliese. A seguito del finto sinistro ha detto al conducente del veicolo che il suo cellulare aveva riportato dei danni ed è riuscito a farsi consegnare 40 euro per ripararlo.

Secondo i carabinieri l’episodio non sarebbe il solo avvenuto a Senigallia, da qui l’appello affinché i cittadini vengano a conoscenza di questa forma di truffa e denuncino fatti simili.