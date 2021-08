SENIGALLIA – Dramma a Senigallia dove un anziano si è tolto la vita, impiccandosi alle inferriate di una chiesa di campagna. Protagonista della vicenda un 78enne di Morro d’Alba.



La macabra scoperta è stata fatta verso l’ora di pranzo di martedì – 24 agosto – nella chiesetta sita nella frazione di Filetto in via San Bonaventura da un passante che ha notato l’uomo: intuendo che qualcosa di grave fosse accaduto, si è subito fermato per prestare soccorso ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.



Sul posto sia il 118 che i Carabinieri di Senigallia. Il 78enne non ha lasciato alcun biglietto per motivare il tragico gesto. Per mettere in atto il suo piano suicida ha scelto un posto appartato: la chiesetta è lontana da occhi indiscreti e viene usata o aperta solo in rare occasioni. La notizia della tragedia ha fatto ben presto il giro prima della frazione, poi della città, scatenando reazioni di sgomento e tristezza.