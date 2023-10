Senigallia, shopping a scrocco con la carta di credito trovata a terra: acquisti per 4mila euro

SENIGALLIA – Si era dato alla pazza gioia con un bancomat e una carta di credito trovati per strada spendendo in poche ore oltre 4mila euro. Uno shopping a scrocco che non è rimasto impunito per molto: l’autore è stato ben presto rintracciato, denunciato dalla polizia e costretto a restituire i beni acquistati.

I fatti risalgono allo scorso 2 ottobre quando una donna si era presentata in Commissariato di Senigallia per denunciare lo smarrimento di un portatessere contenente un bancomat ed una carta di credito da cui nel frattempo erano state fatte nel giro di poche ore transazioni per circa 4mila euro prima che la donna fosse riuscita a contattare gli istituti bancari e bloccarle.

Gli immediati accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato, diretto dal vicequestore Mabj Bosco, hanno permesso di risalire a corto giro di chi si era appropriato indebitamente delle tessere. Agli agenti è bastato recarsi negli esercizi commerciali dove erano stati effettuati gli acquisti ed acquisire i filmati delle telecamere della videosorveglianza per identificare dello shopping selvaggio. Ben presto è scattata la ricerca che ha condotto all’identificazione dell’autore: un 40enne che ha ammesso le sue responsabilità ed è stato quindi denunciato in stato di libertà.