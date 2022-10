Senigallia, sfollato denunciato per spaccio di stupefacenti

SENIGALLIA – Ancora una denuncia per traffico di droga in città. Questa volta a finire nei guai è stato un giovane, trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti e contanti. Il controllo è scattato su iniziativa dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, i quali hanno rintracciato il 25enne in un albergo di Senigallia, dove si trova perché la sua abitazione ha subito danni durante l’alluvione che ha devastato la città.

Nella sua camera i militari hanno trovato tre dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio, un bilancino e il materiale per il confezionamento della droga: tutto è stato sottoposto a sequestro, assieme a 1.200 euro in contanti.

La somma è stata infatti ritenuta essere verosimilmente il provento dell’attività di spaccio dato che il ragazzo, attualmente, non svolge alcuna attività lavorativa. E’ scattata quindi la denuncia del senigalliese, già con precedenti, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.