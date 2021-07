Senigallia, schianto tra centauri nella notte: intervengono 118 e Polizia locale

Ad avere la peggio è stato un 59enne che viaggiava in sella alla sua Honda. Nell’impatto l'uomo è finito rovinosamente a terra. Illesi i due giovani che viaggiavano sull’altro mezzo

SENIGALLIA – Violento schianto tra centauri nella notte di ieri, 27 luglio, a Senigallia. Erano circa le 22.30 quando in via Galilei, all’altezza dell’intersezione con via Tolomeo, sono impattati violentemente due motocicli.

Ad avere la peggio è stato un 59enne senigalliese che viaggiava in sella alla sua Honda. Nell’impatto il centauro è finito rovinosamente a terra. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto del ferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale locale. Nonostante le contusioni riportate le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Illesi i due giovani che viaggiavano sull’altro mezzo, un diciassettenne residente in un Comune limitrofo e la trasportata, anch’essa minorenne. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale: spetterà loro chiarire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.