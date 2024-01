Senigallia, via la muffa dalle pareti della scuola San Gaudenzio

SENIGALLIA – Scuole ancora al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Senigallia. Tra i vari interventi eseguiti durante il periodo di festività, c’è anche quello relativo alla scuola dell’infanzia San Gaudenzio, zona Borgo Bicchia.

L’edificio situato in via Del Lavoro, parte dell’istituto comprensivo “Senigallia Centro-Fagnani” è stato interessato da lavori di tinteggiatura e di risanamento dall’umidità: le pareti della scuola erano infatti in molti punti annerite dalla muffa e necessitavano di un intervento per rendere nuovamente salubri gli ambienti.

L’intervento, come tanti altri in città attivi in questo periodo, è stato eseguito durante le festività natalizie, in modo da consegnare una scuola in parte rinnovata e ripulita al rientro dalle vacanze.

Lavori alla scuola dell’infanzia San Gaudenzio a Senigallia

È solo uno dei vari interventi eseguiti dall’amministrazione comunale. Sono ancora in corso quelli di miglioramento sismico alla Fagnani, in centro storico, così come quelli per sistemare i marciapiedi davanti la scuola Leopardi, in zona ex Prg 33: qui le radici degli alti alberi hanno dissestato la zona pedonale e ciclabile rendendola pericolosa per adulti e soprattutto per gli alunni della scuola rossa. Appena cominciata invece la demolizione della Puccini, zona Vivere Verde.

Sono invece terminati quelli alla Collodi, sempre zona ex Prg 33, dove serviva il consolidamento della pavimentazione, e, a Cesanella, quelli relativi alla sede temporanea della primaria in via Cimabue per la realizzazione di una scala esterna antincendio.