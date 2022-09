Anziano chiama il 112: le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare in poche ore i responsabili. Ecco cosa è successo

SENIGALLIA – Rubano la collanina a un anziano ma vengono rintracciati immediatamente dai carabinieri. È quanto avvenuto ieri mattina, 7 settembre, in centro storico: due giovani si sono avvicinati a un signore che viaggiava in bici, con la scusa di chiedere se avesse una sigaretta; poi gli hanno strappato dal collo una collana in oro con un ciondolo e infine si sono dati alla fuga.

L’anziano senigalliese, classe ‘44, non si è perso d’animo e ha subito chiamato il 112: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a bloccare il giovane che aveva strappato la collanina, un 18enne di Barbara, mentre l’altro si era già allontanato. Rintracciato a Ostra Vetere grazie alle indagini dei militari, si tratta di un 19enne del posto. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ancona per furto con strappo.

Nel frattempo la collana con il ciondolo era stata gettata a terra dal ladro subito dopo il fatto. È stata ritrovata dai carabinieri poco distante dal luogo del furto e restituita al proprietario: quest’ultimo è rimasto molto contento del ritrovamento, considerato il valore non solo economico ma soprattutto affettivo che quella collana aveva per lui.