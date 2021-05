Senigallia, ripresi i lavori sul ponte II Giugno. Il sindaco: «Non chiuderà»

SENIGALLIA – Sono ripartiti da alcuni giorni i lavori sul ponte II Giugno, in pieno centro storico, per cercare di terminare un intervento che si protrae dallo scorso autunno e che in teoria doveva essere terminato entro Natale 2020. Sono necessarie alcune opere per completare l’infrastruttura che collega l’omonimo corso con il rione Porto e quindi il lungomare Mameli ma a rassicurare la cittadinanza contro le voci di una possibile chiusura al transito anche pedonale ci pensa l’amministrazione comunale.



Una struttura importante per la città e rinnovata completamente quella del ponte II Giugno che cambierà nome in ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018. Prima però ha bisogno di alcuni ritocchi. Tra questi, l’installazione delle balaustre, la tinteggiatura della pavimentazione e il posizionamento dei dissuasori per quando la struttura rimarrà chiusa al traffico.



Per completare l’operazione era circolata in città la voce di una quasi certa chiusura temporanea del ponte dal 17 al 22 maggio, il che ha fatto scattare subito l’allarme tra gli operatori commerciali e gli esercenti del centro storico, soprattutto della zona di via Carducci. Ma a rassicurare tutti ci ha pensato l’amministrazione comunale targata Olivetti.

«Il ponte non chiuderà per i lavori di finitura previsti – ha annunciato Olivetti – giovedì sono intervenuto personalmente alla presenza di alcuni assessori per rassicurare attività e cittadini con una breve visita in via Carducci. Dopo aver fatto presente che non era contemplata in alcun modo la chiusura totale, il direttore dei lavori si è rimesso alle richieste dell’ente. L’accordo raggiunto garantirà il passaggio tutti i giorni su uno dei due lati a seconda dell’esecuzione dei lavori e durante il weekend il cantiere non sarà attivo».