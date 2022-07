Senigallia, realizzata la rotatoria in strada della Marina

SENIGALLIA – Come preannunciato a Centropagina.it, è stata realizzata una rotatoria provvisoria all’incrocio tra strada della Marina e la strada statale Adriatica Nord. Si tratta di un intervento richiesto da tempo con lo scopo di migliorare la sicurezza dell’intersezione e velocizzare le manovre di immissione nell’arteria stradale che collega nord e sud di Senigallia. I lavori sono stati eseguiti al termine dell’intervento di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi di Strada della Marina, in modo da sfruttare l’attenzione che i conducenti di auto e mezzi pesanti rivolgono in questi giorni nell’area del cantiere stradale.

«È una fase di sperimentazione – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine – una soluzione provvisoria che ci permetterà di fare delle valutazioni su come risolvere le criticità che si presentano in quell’incrocio a raso dove confluisce il traffico della complanare. È un incrocio molto pericoloso» e questo è dato anche dal fatto che alcuni automobilisti circolano velocemente nonostante la presenza di mezzi pesanti, anche di notevoli dimensioni, che quindi fanno manovra lentamente nell’immettersi sulla statale.

Lo scopo è dunque di testare il corretto funzionamento della rotatoria realizzata con barriere new jersey in plastica, riempite d’acqua. Serviranno per poterle spostare e adeguare alle «valutazioni circa le dimensioni e il raggio di curvatura della rotatoria, che dovranno essere adattate soprattutto ai veicoli di lunghe dimensioni come pullman e autoarticolati». Qualora dovesse risultare pienamente funzionale verrà realizzata la rotatoria definitiva, fanno sapere dal Comune di Senigallia, ma l’intervento non è previsto prima del prossimo autunno o addirittura della primavera 2023. Sempre in tema di lavori pubblici, l’amministrazione comunale sta preparando la gara per affidare i lavori di asfaltatura nel tratto di strada statale compreso tra la nuova rotatoria di strada della Marina abbozzata ieri, 19 luglio, e la rotatoria posta in prossimità del centro commerciale e delle Piramidi, zona Cesano.