Senigallia: ragazzini si divertono a far lottare cani e gatti. La denuncia di “Cuori Pelosi”

SENIGALLIA – Cani e gatti costretti a lottare per il divertimento di qualche ragazzino a cui la famiglia affida incautamente il proprio animale da portare a spasso. È successo ieri, ma non è la prima volta, nel centralissimo Parco della Pace. A denunciare questo grave episodio è l’associazione animalista “Cuori Pelosi odv” che ha la gestione del canile rifugio e dell’oasi felina della città.

«Fra le tante segnalazioni che riceviamo – dicono – ce n’è una che ha catturato la nostra attenzione. Speriamo così di sensibilizzare i proprietari di gatti, che vagano incustoditi nel centro città, e di altrettanti ragazzini adolescenti a cui viene affidato un cane da portare in passeggiata, ma che dovrebbero al massimo avere un peluche nello zainetto della merenda». Sono inevitabilmente tranchant i responsabili di Cuori Pelosi di fronte a episodi del genere, che colpiscono l’opinione pubblica sollevando un moto di indignazione e rabbia.

«Ricordiamo ai proprietari che detenere un cane o un gatto non solo è un atto di amore ma anche di grossa responsabilità civica e morale. La legge consente di lasciare liberi sul territorio gatti, ma non cani se non in apposite aree adibite. Come crescete i vostri figli è affar vostro – dicono ancora – ma quello ci preoccupa è che questi saranno gli adulti di domani, dunque sarebbe bene che gli insegnaste il rispetto verso umani e non».

L’associazione segnala l’episodio che ha visto coinvolto un gatto padronale, abituato ad uscire e a frequentare il Parco della Pace/Montagnola, «un micio docile che si fida degli umani e si fa prendere in braccio (purtroppo) che ieri è stato avvicinato da dei ragazzini tra gli 11 e i 14 anni, che avevano al guinzaglio un cane (pare fosse un cucciolo) e lo hanno costretto ad un incontro ravvicinato, non richiesto da nessuno dei due malcapitati. Il gatto si è difeso elargendo graffi e soffiate. I ragazzini non contenti del danno già arrecato, hanno pensato bene di farla pagare al gatto, provando un secondo incontro, di modo che il cane potesse vendicarsi dell’aggressione subita. Per fortuna il cane se l’è cavata con qualche graffio». Anche il gatto sembra che stia bene, è stato visto aggirarsi di nuovo all’interno del parco.

Dunque, il monito di “Cuori Pelosi” ai proprietari di animali e soprattutto ai genitori: «vi chiediamo di tenere gli animali in sicurezza e di crescere ragazzini responsabili e rispettosi, se così non fosse, mandateli al mare a sfogare un po’ di noia e rabbia repressa o teneteli a casa. Il cane in questione fra le altre cose pare fosse un cucciolo, quindi oltre ad essere responsabili dei vostri figli, siete anche responsabili di come quel povero cane crescerà… magari con lui potete ancora fare un buon lavoro».