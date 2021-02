Senigallia, pronto soccorso: arrivano i rinforzi (temporanei)

Due specialisti sono stati spostati da Jesi e Fabriano mentre un terzo operatore dovrà fare prima un percorso di inserimento, in attesa che si concluda il concorso per un'ulteriore unità medica

SENIGALLIA – Pochi e temporanei ma preziosi. Arrivano i primi rinforzi al pronto soccorso cittadino. In attesa che si espleti il concorso, sono solo due i medici al reparto di emergenza dell’ospedale Principe di Piemonte presi in prestito da Jesi e Fabriano, mentre un terzo operatore neolaureato dovrà seguire un percorso di formazione e accompagnamento “sul campo”.

È questa infatti la prima risposta alla situazione di crisi che si era creata con il pensionamento di un dottore, l’assenza per malattia di due unità e infine con le dimissioni di altri camici bianchi che hanno trovato posto stabile in varie strutture sanitarie, anche della stessa provincia.

Per compensare questa carenza di personale in servizio all’ospedale di Senigallia, di cui si erano lamentati non solo i vertici locali e la politica ma gli stessi operatori con una lettera al Prefetto di Ancona D’Acunto, l’Asur area vasta 2 è corsa ai ripari.

Innanzitutto ha dato disponibilità per la turnazione del pronto soccorso anche dei medici del 118, poi ha spostato al nosocomio della spiaggia di velluto due specialisti in chirurgia d’urgenza da Jesi e Fabriano; infine ha pescato tra specializzandi e neolaureati, che però devono essere affiancati prima di poter garantire il servizio in autonomia in un reparto così delicato.

Risposte però temporanee: i medici in “prestito” dovranno tra quattro settimane tornare al loro incarico ma comunque non sarebbero sufficienti per far fronte alla carenza di otto o nove professionisti che negli ultimi tre mesi hanno lasciato (o lasceranno a breve) l’ospedale di Senigallia dove la popolazione raddoppia d’estate. Nel frattempo si spera che si sia concluso positivamente il concorso per un medico che dovrebbe entrare in servizio al pronto soccorso dal prossimo 1° marzo.