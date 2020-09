Senigallia, prima i lavori poi torna operativo l’impianto sportivo

Dopo l'intervento per l'adeguamento sismico e miglioramento antincendio, la palestra e il bocciodromo in via Mantegna torneranno utili alla comunità e al quartiere della Cesanella

SENIGALLIA – La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la gestione della struttura di via Mantegna alla Cesanella, da poco acquisita al patrimonio comunale. Si tratta della palestra e del bocciodromo del quartiere, per cui saranno entro un anno in cantiere i lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio.

Lavori necessari per ridare la giusta sicurezza agli utilizzatori dell’impianto polivalente datato 1984 che ha, a fianco, anche un bar e altre sale per eventi. Per la struttura il Comune ha contribuito alla realizzazione del bar con oltre 130mila euro, mentre l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella che ha ricevuto il bene in concessione ha realizzato a sue spese gli spogliatoi e altre strutture tra cui la palestra stessa, la pavimentazione e il verde intorno.

Ora il Comune è tornato nella proprietà – acquisita gratuitamente al termine della concessione e di alcune limitate proroghe – della struttura che consiste in circa 1300 mq composti da: un bocciodromo coperto, il verde attrezzato, una palestra polivalente e vari servizi annessi, tra cui bar, spogliatoi, sala polivalente e ufficio. Attualmente il complesso sportivo non è del tutto adeguato alla normativa vigente per l’edilizia sportiva e sociale recita la delibera di giunta n.163/2020, per cui fatti i lavori, l’impianto servirà per molteplici usi sociali e sportivi, per esempio per le attività ginnico motoria, bocce, calcio a 5, ginnastica-artistica, pattinaggio rotelle-artistico.

Nel frattempo che vengano stanziati nel bilancio 2020-2022 i circa 200mila euro per i lavori, il Comune di Senigallia ha stipulato con l’Apd Cesanella una convenzione poi prorogata fino al settembre 2021 per promuovere possibili forme di collaborazione per favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego sportivo del tempo libero come rilevante momento di formazione della persona umana.