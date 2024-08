A Senigallia il premio Nobel per la pace 2018 Mukwege

Attestato di benemerenza cittadina dal sindaco Olivetti per il medico congolese per il suo impegno a favore degli ultimi e delle donne vittime di stupro

SENIGALLIA – Ricevuto in municipio il premio Nobel per la pace 2018, Denis Mukwege, medico congolese che da anni si batte per la tutela delle donne vittime di stupro. L’iniziativa si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 9 agosto, quando l’ospite è presente in città invitato dalla Fondazione Gabbiano, insieme alla diocesi di Senigallia e alla Caritas locale.

L’incontro, emozionante dal punto di vista umano, ha visto Mukwege ricevere dal sindaco Massimo Olivetti un attestato di benemerenza cittadina per l’impegno che il medico congolese ha messo in campo in tanti anni a difesa dei più fragili. Proprio lui ha sottolineato la necessità di vincere l’indifferenza per sentirsi parte di un’unica umanità, «profondamente legata e interconnessa. Accendere l’attenzione su situazioni che chiedono giustizia e tutela dei diritti umani, anche se geograficamente lontane, significa darsi da fare per un mondo più giusto e sostenibile per tutti».

Dino Angelaccio, in rappresentanza della Commissione della Cei – Conferenza episcopale italiana – che si occupa dei fondi dell’Otto per mille destinati ai progetti in diverse zone del Sud del mondo, ha delineato la biografia del dottor Mukwege, «una vita spesa per le persone più fragili, medico ginecologo tra i più grandi esperti di ricostruzione degli organi genitali femminili violati da stupri utilizzati come arma di guerra».

Evidenziata la situazione del Congo, paese che soffre la “maledizione” di essere tra i paesi al mondo più ricchi di materie prime, oggetto di mire da parte di diverse potenze regionali e mondiali. «Eppure la comunità internazionale – ha aggiunto – fa finta o non vuole vedere e una tra le popolazioni più pacifiche al mondo è costretta a subire violenze, miseria e discriminazioni».

All’incontro in municipio erano presenti i comandanti delle forze dell’ordine, oltre ai rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, della Fondazione ‘Gabbiano’, della diocesi di Senigallia, della Caritas diocesana e della Scuola di pace ‘V. Buccelletti’ di Senigallia.