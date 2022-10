Senigallia, anche il ponte al Vallone rimarrà inaccessibile: i danni dell’alluvione

SENIGALLIA – Oltre al ponte Garibaldi, chiuso perché danneggiato dall’alluvione di un mese fa, anche strada della Chiusa e il ponte al Vallone sono state interdette al traffico veicolare così come dei pedoni. Sono queste infatti le due infrastrutture ancora inagibili dopo gli eventi alluvionali del 15 settembre scorso, tre se si aggiunge la passerella in legno al porto della Rovere, che collega i due lungomari senigalliesi. Nel caso del Vallone-Cannella, le rampe di accesso al ponte sono in parte crollate e, di conseguenza, è stato necessario apporre il transennamento.

Dunque motivi di sicurezza all’origine dei provvedimenti che ne dispongono la chiusura. Per il centro storico, ponte Garibaldi rappresentava uno dei due punti di accesso da nord, e di fatto oggi la città è tagliata in due; per quanto riguarda strada della Chiusa, il divieto di transito sul ponte lascia una frazione divisa, nella difficoltà di poter accedere all’altra metà del territorio. Il ponte infatti è un collegamento tra l’area di Vallone e la Cannella: in entrambe esistono residenze, attività commerciali, servizi pubblici.

Dati i danni in corrispondenza delle rampe d’accesso del ponte del Vallone, l’amministrazione comunale è corsa ai ripari bloccando il traffico sia sul lato di strada della Chiusa sia su quello in località Molino Marazzana: vi possono accedere solo residenti, mezzi di polizia e soccorso, per il carico scarico e consegne, quelli per la raccolta differenziata dei rifiuti e per lo spazzamento stradale.