Senigallia, altro ritardo nella consegna del ponte II Giugno

L'opera, da intitolare alle vittime della tragedia di Corinaldo dell'8 dicembre 2018, non sarà ultimata prima della metà del mese. Installati intanto i dissuasori per renderlo pedonale il pomeriggio e la sera d'estate

SENIGALLIA – Slitta la consegna del ponte II Giugno, ancora da intitolare agli Angeli dell’8 dicembre 2018. Ancora manca una data per la formale consegna della struttura che collega il corso principale di Senigallia con via Carducci e il rione Porto, a causa di alcuni ritardi legati con i manufatti in marmo.

Un ritardo ascrivile anche al covid: le rifiniture dovranno decorare l’impalcatura ricalcando così l’immagine del vecchio ponte, demolito lo scorso novembre, come disposto dalla soprintendenza per i beni architettonici delle Marche. Al momento stanno praticando i fori a cui saranno agganciate le strutture metalliche che sorreggeranno i rivestimenti in marmo: solo questi ultimi saranno visibili.

Tra le altre opere da ultimare per il ponte II Giugno, che sarà quindi pronto entro la metà del mese ma che doveva esserlo per natale scorso, c’è anche la colorazione della pavimentazione con una resina marrone, mentre sono stati installati i dissuasori a scomparsa. I pilomat, gestiti dalla polizia locale, serviranno per evitare che le auto vadano a percorrere la struttura quando diverrà pedonale.

A tal proposito la giunta ha valutato che sarà carrabile con i mezzi la mattina, mentre sarà pedonalizzato il pomeriggio e la sera d’estate, dati i maggiori afflussi di persone. Questa è l’ipotesi che sembra prevalere dopo il confronto con residenti ed esercenti commerciali dell’area del centro storico.