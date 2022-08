Molto conosciuto in città, Giorgio Taccheri aveva avuto per anni un negozio di elettrodomestici in centro storico, in via Marchetti

SENIGALLIA – Senigallia piange Giorgio Taccheri, 74 anni, storico commerciante morto in Salento durante un’immersione. La notizia è rimbalzata in città nel tardo pomeriggio del 30 agosto. Taccheri si trovava in vacanza con la moglie Anna e con una coppia di amici ad Ugento, nel sud del Salento.



Ad essergli fatale un malore durante un’immersione di cui era grande appassionato ed esperto. Al momento della tragedia l’uomo si trovava poco distante dalla riva: a dare l’allarme sono stati la coppia di amici che hanno capito che qualcosa non andava. L’uomo è stato riportato in riva da un’imbarcazione ma per lui non c’è stato nulla da fare. Purtroppo unitili i tentativi di rianimarlo da parte di un dottore presente sulla riva.

Molto conosciuto in città, Giorgio Taccheri aveva avuto per anni un negozio di elettrodomestici in centro storico, in via Marchetti. Quando la sua bottega ha chiuso i battenti, ha aiutato il figlio Mattia ad aprire una propria attività di elettrodomestici in via Giordano al Vivere Verde. I funerali, che con ogni probabilità si terranno nella chiesa della Pace, non sono stati ancora fissati.



Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati ieri alla moglie Anna e al figlio Mattia, colpiti da questa immane disgrazia. Si tratta del secondo lutto che colpisce il mondo del commercio senigalliese in pochi giorni: era mancata a seguito di una malattia pochi giorni fa anche Mara Tassi, titolare di un altro negozio del centro.