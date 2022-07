Il giovane, dopo averli malmenati, dietro minaccia, li ha obbligati a consegnargli il denaro necessario per entrare in discoteca

SENIGALLIA – Ha pestato e rapinato due giovani in procinto di entrare in discoteca. È successo nella notte a cavallo tra il 23 e 24 luglio. Le vittime stavano per entrare al Mamamia quando sono stati raggiunti da un 20enne residente della Provincia di Ancona che, dopo averli malmenati, dietro minaccia, li ha obbligati a consegnargli il denaro necessario per entrare in discoteca.



Alle vittime non è rimasto che chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari, giunti tempestivamente sul luogo, dopo aver acquisito la descrizione dell’autore dell’aggressione e ricostruita la dinamica dei fatti, nel giro di qualche ora, hanno individuato il responsabile e lo hanno condotto presso gli uffici dove è stato denunciato. La refurtiva recuperata e restituita.