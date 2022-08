Senigallia, patto contro l’abusivismo e la contraffazione

L'amministrazione comunale ha siglato in Prefettura ad Ancona il protocollo che prevede sia campagne informative sia il potenziamento della vigilanza

SENIGALLIA – Anche la spiaggia di velluto ha siglato il patto contro l’abusivismo e la contraffazione proposto dalla Prefettura di Ancona. Oltre ai sindaci di Sirolo e Numana, rispettivamente Filippo Moschella e Gianluigi Tombolini, anche Massimo Olivetti ha sottoscritto il protocollo con il prefetto di Ancona Darco Pellos per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nei comuni litoranei.

Valutato dunque positivamente dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il progetto presentato dall’amministrazione comunale senigalliese che avrà a disposizione 35.000 euro provenienti dalle risorse inserite nel “Fondo per la sicurezza urbana” finanziato dal Ministero dell’Interno.

Il protocollo di legalità “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione – 2022” prevede oltre a una sinergia collaborativa, organica e coordinata, diversi vantaggi per Senigallia: da un lato si lavorerà sulla prevenzione, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione e comunicazione volta ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti; dall’altro si interverrà sul contrasto all’abusivismo, grazie a investimenti destinati al potenziamento delle unità di vigilanza, all’assunzione a tempo determinato di agenti della Polizia Locale e all’acquisto di mezzi e apparecchiature in dotazione degli agenti come biciclette, autocarri, divise, tablet e radio.