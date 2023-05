Tutto pronto a Senigallia per la posa della passerella ciclopedonale sugli argini del Misa

Per la fase clou dei lavori sono state varate nuove modifiche alla viabilità in zona, il che significa nuovi disagi alla popolazione residente e alle imprese. Momento però necessario per ripristinare il collegamento tra l'area stadio e il centro storico

SENIGALLIA – Tutto pronto per i lavori di installazione e posa della passerella ciclopedonale sul fiume Misa, attualmente in fase di montaggio in via Rossini. Da giorni è stato infatti annunciato l’avvio del cantiere che appoggerà sugli argini in muratura il ponte temporaneo che sostituirà per un paio di anni ponte Garibaldi, danneggiato dall’alluvione di più di otto mesi fa. Ora finalmente, si è alle fasi conclusive dell’intervento che mira a ricongiungere l’area stadio con piazza Garibaldi e il centro storico.

Per consentire i lavori di sollevamento e appoggio della passerella ciclopedonale provvisoria sul fiume Misa sono state varate nuove modifiche alla viabilità ordinaria. Avranno una validità limitata da domani, martedì 30 maggio, a partire dalle ore 8.30, e fino al termine delle operazioni di varo della struttura. L’ordinanza n. 412/2023, prevede il divieto di transito, eccetto mezzi d’opera, su via Rossini nel tratto compreso tra le intersezioni di via Campo Boario e largo Boito; il divieto di transito, eccetto mezzi d’opera, su via Montenero nel tratto compreso tra via Piave e via Rossini; la deviazione del traffico su via Gorizia per chi proviene da via Verdi e via XX Settembre; la deviazione su via Gorizia e via Montegrappa per chi proviene da via Piave.

I divieti comporteranno certamente numerosi ulteriori disagi per chi vive, chi lavora o ha un’attività commerciale in zona: a consolare queste persone – e con esse tutta la città – c’è la consapevolezza che si tratta di un fondamentale passo in avanti per la risoluzione dei vari problemi che Senigallia sta vivendo dal 15 settembre scorso.

Il prezioso collegamento tra le due zone della città dovrebbe essere pronto per metà giugno, imprevisti permettendo. La passerella sul fiume Misa sarà lunga 37 metri e larga 2 per permettere il transito di pedoni e biciclette nei due sensi di marcia; avrà due rampe per l’accesso (20 metri in via Rossini e 40 metri lato portici Ercolani) che non potranno avere una pendenza oltre l’8%, come da piano contro le barriere architettoniche. Il costo dei lavori è di quasi 400 mila euro.