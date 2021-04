Senigallia, passeggia in centro con droga e contanti: denunciato

Il giovane è stato controllato dai Carabinieri perché violava il coprifuoco ma in realtà aveva ben altro da fare. Tutto il materiale è stato sequestrato, indagini in corso

SENIGALLIA – Passeggiava in centro storico violando il coprifuoco, ma si è poi scoperto che con sé aveva anche droga e contanti. Proprio dall’elemento temporale sono partiti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Senigallia per controllare un giovane che si trovava ieri sera, 28 aprile, intorno alle 23.40, in una via della parte antica della città.

Prima sono scattati gli accertamenti da cui è emerso che il giovane, un 25enne di origine nigeriana, risiede a Rimini. Alla domanda dei militari perché si trovasse a Senigallia, il giovane ha risposto che era qui di passaggio, ipotesi ritenuta non verosimile proprio per il luogo in cui è stato fermato. Da qui il sospetto e la perquisizione personale. Il 25enne è stato trovato in possesso di droga e contanti: con sé aveva infatti una dose di marijuana, una dose di cocaina e 550 euro.

Poca droga e tanti soldi, il che ha fatto pensare che fosse al termine di una giornata “lavorativa” di spaccio. Sono quindi iniziati ulteriori accertamenti che hanno permesso di capire come in realtà non avesse una dimora fissa ma si muovesse in vari territori. Dalla banca dati a disposizione dei militari è emerso che era già stato controllato anche ad Ancona e che era stato arrestato a gennaio scorso, sempre per un precedente legato alla droga dai carabinieri di Rimini.

Il personale di Senigallia ha sequestrato droga e contanti, ritenuti essere il provento dell’attività delinquenziale. Per il giovane nigeriano è scattata quindi la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio ma anche la sanzione per aver violato il coprifuoco.

Nel frattempo sono partite delle indagini per capire dove si fosse appoggiato, quale sia la sua rete di contatti qui nel territorio senigalliese e quali i canali di approvvigionamento.