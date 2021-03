Senigallia, al parco spuntano i panettoni colorati

In zona Saline i dissuasori, posti per evitare che i mezzi entrino in aree verdi, sono stati dipinti: l'opera di una coppia di residenti ha ricevuto una pioggia di commenti positivi

SENIGALLIA – Dopo l’iniziativa “Un sasso per un sorriso” che spopola in questo periodo, a Senigallia arrivano i panettoni colorati. L’idea è di una coppia di residenti, marito e moglie, che hanno voluto abbellire i grigi dissuasori di cemento per dare un po’ di colore e allegria.

L’iniziativa è stata molto apprezzata a Senigallia, dove non è la prima volta che compaiono i panettoni – così sono rinominati i dissuasori in cemento per via della loro forma – con tanto di colore: era già successo per esempio al Cesano e lungo la pista ciclabile della Cesanella.

Stavolta sono stati dipinti i panettoni del parco delle Saline: quelle note stonate, grigie in mezzo a tanto verde, sono state dipinte, colorate, abbellite.

Il risultato è molto piacevole ma, al di là di quello, l’iniziativa ha riscosso una pioggia di commenti positivi: come hanno scritto diverse persone sul gruppo “Sei di Senigallia se…” i panettoni colorati «trasmettono gioia e positività» e sono un «esempio di creatività e amore per la città».