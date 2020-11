Senigallia, oltre mille somministrazioni per la vaccinazione antinfluenzale

SENIGALLIA – Svolte al palazzetto dello sport di via Capanna le due giornate di vaccinazione antinfluenzale per migliaia di bambini di Senigallia. Una campagna a difesa della salute promossa dall’Asur ottimamente riuscita grazie alla collaborazione di varie realtà e associazioni locali.

Protagoniste le famiglie con bimbi tra i 6 mesi e i 6 anni che hanno scelto di far vaccinare i propri figli come misura preventiva. Oltre 1100 minori ne hanno usufruito.

Il palasport di via Capanna è stato allestito con percorsi separati di ingresso e uscita, e con varie postazioni per vaccinare contemporaneamente fino a cinque bambini grazie all’organizzazione del centro vaccinazione dell’Asur, Croce Rossa italiana – comitato di Senigallia, gruppo comunale di Protezione civile, associazione di p.c. Falchi della Rovere, società di salvamento e Polizia locale.

Senigallia, oltre mille bambini vaccinati grazie alla campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asur

Tanti i genitori che si sono complimentati anche sui social per l’organizzazione ottimale del servizio, oltre che per lo scopo ultimo dell’iniziativa: la protezione della popolazione e la cd. immunità di gregge. La seconda dose verrà somministrata tra circa un mese, poco prima di natale.

Una campagna di vaccinazione antinfluenzale di massa portata avanti dunque da istituzioni e associazioni di volontariato che hanno dato un supporto importante: non solo per lo svolgimento di tale attività, ma anche come una sorta di prova del nove per quando arriverà il momento della vaccinazione anti covid.