Senigallia, come ogni estate tornano i tuffi dal porto. Ma son vietati

SENIGALLIA – Fare il bagno nell’area portuale senigalliese è vietato. Per motivi di sicurezza e di igiene-sanitari. Ma ogni estate torna la questione dei giovani che fanno i tuffi dal porto. La stagione 2025 non fa eccezione, con tanto di minacce di sanzioni e controlli. Ora torna una certa rigidità nonostante da più parti s’invochi una certa tolleranza.

In passato si saltava dal molo, soprattutto da quello di levante, dove era anche legata una bicicletta per poter saltare con essa e finire direttamente in acqua. L’acqua del fiume Misa, che proprio pulita non era. Il fenomeno era oggetto di numerose fotografie anche dei “maestri” dell’arte fotografica. Tempi passati. Oggi non si potrebbe nemmeno per la questione del fondale inesistente, che di fatto lascia sporgere la barra alla foce del letto del fiume.

La questione, come anticipato, non è una novità, ma torna alla ribalta quando il caldo stringe la morsa e l’estate non fa più capolino ma diventa una realtà consolidata. Non è solo una questione di caldo e voglia di rinfrescarsi: c’è proprio la sensazione di provare qualcosa che non si identifica con precisione, compresa la sfida alle regole che ogni giovane pensa di infrangere in qualche maniera.

Così i tuffi dal molo sono ripresi, soprattutto dall’avamporto, la parte più “esterna”, dove ovviamente l’acqua è più alta. Con le acrobazie giovanili torna anche la minaccia di sanzioni da parte della guardia costiera. In tutta l’area portuale vige il divieto di balneazione perché i valori non permettono di tuffarsi in acqua, come rilevato dall’Arpam.

C’è poi anche la presenza delle scogliere, alcune sommerse, contro le quali ci si potrebbe fare molto male. Da qui il divieto che ogni anno ogni tanto viene disatteso, nonostante i controlli dell’Ufficio locale marittimo. Non mancano le segnalazioni da parte di chi assiste e chiama la guardia costiera perché intervenga. Avvisi ne sono stati fatti, prima ancora delle sanzioni: perché la questione da far comprendere sul serio è l’incolumità delle persone.

Ma non mancano nemmeno coloro che invocano un certo laissez faire, probabilmente perché anch’essi, in gioventù, hanno fatto altrettanto. E allora l’ultimo appello viene fatto alle famiglie, da parte sia delle istituzioni che, incredibile, dai social. Per quanto riguarda l’Ufficio locale marittimo, il comandante Salvatore Valente ha affermato che le sanzioni sono pronte per quanti ripeteranno certi comportamenti, invitando però prima le famiglie a fare attenzione. Anche perché in caso di minorenni sono proprio i genitori a dover provvedere con il pagamento della sanzione. Anche chi chiede “buon senso”, al grido di «Lasciateli divertire», aggiunge: «Certo che le famiglie dovrebbero comunque informarli dei rischi che si corrono». Palla al centro.