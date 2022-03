Senigallia, nuovo progetto per le Rondini a quasi 20 anni di impegno interculturale

SENIGALLIA – Nuovo progetto per il centro di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti Le Rondini che si appresta a festeggiare i 19 anni di attività. Grazie ai fondi ottenuti con l’otto per mille alla Chiesa valdese, è in fase di avvio “Incontri – Percorsi di immagini e suoni animati”, una serie di attività laboratoriali incentrata sull’animazione visiva e sonora.

Si tratta di un’iniziativa svolta in collaborazione con l’associazione culturale OttoMani e l’associazione LinC-Luoghi in Comune, e rivolta ai minori che frequentano l’associazione nel doposcuola. Obiettivo è l’allestimento di uno spazio creativo e collaborativo dove promuovere la socialità e l’espressione artistica dei nostri ragazzi attraverso il cinema di animazione.

Partendo dal loro vissuto e dal loro immaginario, i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni saranno protagonisti della produzione testuale, visiva e sonora di corti animati; animeranno e musicheranno i loro stessi racconti; verranno guidati alla scoperta della struttura narrativa e incoraggiati a sperimentare la tridimensionalità dei loro racconti. Tre le tappe in cui è suddiviso il percorso: durante il laboratorio di scrittura creativa verranno ideate e disegnate le storie; con l’atelier di cinema d’animazione saranno realizzati due cortometraggi, a cui verrà aggiunto l’audio con il laboratorio di sonorizzazione.

Grazie a questo percorso laboratoriale, il contributo della Chiesa valdese consentirà l’implementazione di un piccolo studio di registrazione all’interno del centro aggregativo, una risorsa richiesta dagli adolescenti e ora disponibile per tutta la comunità.

Non è l’unica attività per il centro Le Rondini che sta per compiere 19 anni di attività. Per il 21 marzo infatti è stata organizzata un’iniziativa tra giochi e merende in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 17, per far conoscere l’associazione di promozione sociale nata nel 2012 dopo l’esperienza del centro interculturale, una struttura educativa e di sostegno alle funzioni genitoriali in collaborazione dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 e di altre strutture locali di accoglienza.

Per tutti coloro che parteciperanno ci sarà la possibilità di visitare la sede in piazza Garibaldi 1 e di conoscere una realtà che, da quasi venti anni, si occupa di sostenere e aggregare minori di ogni nazionalità, allo scopo di aiutarli a superare eventuali situazioni di disagio scolastico, supportandoli nel loro percorso di crescita e di integrazione.